«Зенит-Казань» в трёх партиях обыграл «Кузбасс» в рамках матча Суперлиги

«Зенит-Казань» в трёх партиях обыграл «Кузбасс» в рамках матча Суперлиги
Комментарии

Волейболисты «Зенита-Казань» (Зенит) обыграли «Кузбасс» из Кемерова в рамках 27-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
04 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 27-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

Казанский клуб возглавляет таблицу Суперлиги, имея в своём активе 63 очка. «Кузбасс» занимает 14-е место с 15 очками.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
