Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, в рамках 27-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 27-й тур. Результаты матчей 4 февраля:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», который занимает первую строчку в таблице чемпионата с 63 очками в активе. На втором месте идёт «Зенит» из Санкт-Петербурга (55 очков), замыкает тройку лидеров новосибирский «Локомотив» (54 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).