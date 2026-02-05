Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 5 февраля (время московское):

18:30 — «Динамо Кр» Краснодар — «Енисей» Красноярск.

19:00 — «Корабелка» Санкт-Петербург — «Ленинградка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».