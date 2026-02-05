Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, состоялось два матча 21-го тура предварительного этапа женского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 21-й тур. Результаты матчей 5 февраля:

«Динамо Кр» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:16, 17:25, 24:26, 25:15, 15:6);

«Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (14:25, 25:18, 25:27, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».