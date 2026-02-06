Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 6 февраля (время московское):

15:00. «Енисей» Красноярск — МГТУ Москва;

17:00. «Газпром-Югра» Сургут — «Факел Ямал» Новый Уренгой;

18:30. «Горький» Нижний Новгород — «Динамо-ЛО» Ленинградская область;

19:00. «Белогорье» Белгород — «Оренбуржье» Оренбург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).