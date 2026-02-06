Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 6 февраля:

«Енисей» Красноярск — МГТУ Москва — 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:23);

«Газпром-Югра» Сургут — «Факел Ямал» Новый Уренгой — 2:3 (25:22, 30:28, 23:25, 23:25, 11:15);

«Горький» Нижний Новгород — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 3:1 (24:26, 25:18, 25:19, 25:19);

«Белогорье» Белгород — «Оренбуржье» Оренбург — 3:0 (28:26, 25:22, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).