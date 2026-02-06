Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 6 февраля:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Уралочка-НТМК» Екатеринбург — 2:3 (23:25, 25:12, 21:25, 25:13, 13:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

