«Нас это ошарашило, мы впали в ступор». Филиштинская — о матче «Корабелки» и «Ленинградки»

Связующая «Корабелки» Ирина Филиштинская прокомментировала поражение своей команды в матче с «Ленинградкой». Петербургское дерби завершилось со счётом 3:1 (25:14, 18:25, 27:25, 25:23).

«Очень обидно. Игра была очень тяжёлая. Мы понимали, что «Ленинградка» будет агрессивна с самых первых мячей, что и оказалось. Нас это всё равно ошарашило, мы впали в ступор. Но сумели вернуться в игру – была борьба за каждый мяч, качели то в одну, то в другую сторону.

Конечно, классная получилась игра для болельщиков, но обидно, что в этих концовках нам не хватило наглости и спортивной злости, чтобы добить, принять, лучше паснуть, ещё что-то. Не хватило пары мячей: могли выиграть третью, четвёртую, взять и три очка, и в пять партий уйти», – приводит слова Филиштинской пресс-служба ВФВ на официальном сайте.