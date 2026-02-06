Скидки
«Нас это ошарашило, мы впали в ступор». Филиштинская — о матче «Корабелки» и «Ленинградки»

Комментарии

Связующая «Корабелки» Ирина Филиштинская прокомментировала поражение своей команды в матче с «Ленинградкой». Петербургское дерби завершилось со счётом 3:1 (25:14, 18:25, 27:25, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова

«Очень обидно. Игра была очень тяжёлая. Мы понимали, что «Ленинградка» будет агрессивна с самых первых мячей, что и оказалось. Нас это всё равно ошарашило, мы впали в ступор. Но сумели вернуться в игру – была борьба за каждый мяч, качели то в одну, то в другую сторону.

Конечно, классная получилась игра для болельщиков, но обидно, что в этих концовках нам не хватило наглости и спортивной злости, чтобы добить, принять, лучше паснуть, ещё что-то. Не хватило пары мячей: могли выиграть третью, четвёртую, взять и три очка, и в пять партий уйти», – приводит слова Филиштинской пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
