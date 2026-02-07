Скидки
Доигровщица «Протона» перешла в «Омичку» на правах аренды

22-летняя доигровщица Инна Крук пополнила состав «Омички» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба на официальном сайте.

В «Омичку» Крук перешла из саратовского «Протона», за который выступала с начала сезона-2024/2025. Свою карьеру доигровщица начала во втором составе подмосковного «Заречья-Одинцово». В основной команде спортсменка играла с 2020 по 2024 год. Крук становилась бронзовым призёром летней Спартакиады молодёжи России в 2021 году.

Напомним, ранее омский клуб покинула доминиканская доигровщица Мадлен Гильен. Спортсменка сыграла за команду девять матчей в рамках женской российской Суперлиги.

