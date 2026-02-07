Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 7 февраля (время московское):

15:00. «Локомотив» Новосибирск – «Зенит-Казань» Казань;

15:30. «Динамо-Урал» Уфа – «Зенит» Санкт-Петербург;

17:00. «Ярославич» Ярославль – «Кузбасс» Кемерово.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).