Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 7 февраля (время московское):

15:00. «Динамо-Метар» Челябинск – «Локомотив» Калининградская область;

17:00. «Динамо» Москва – «Омичка» Омская область;

17:30. «Тулица» Тульская область – «Минчанка» Минск;

18:00. «Протон» Саратов – «Заречье-Одинцово» Московская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».