Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-Урал» в матче Суперлиги-2025/2026

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-Урал» в матче Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал сухую победу над уфимским «Динамо-Урал» в матче 23-го тура Суперлиги — 2025/2026. Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:22) в пользу гостей.

Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк, Енин
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

После 23 игр «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 58 очками. Команда из Уфы занимает 13-е место, набрав лишь 18 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Таблица мужской Суперлиги
Материалы по теме
Диагональные или либеро? Кто был лучшим игроком 22-го тура мужской Суперлиги?
Рейтинг
Диагональные или либеро? Кто был лучшим игроком 22-го тура мужской Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android