Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-Урал» в матче Суперлиги-2025/2026

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал сухую победу над уфимским «Динамо-Урал» в матче 23-го тура Суперлиги — 2025/2026. Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:22) в пользу гостей.

После 23 игр «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 58 очками. Команда из Уфы занимает 13-е место, набрав лишь 18 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).