«Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в пяти партиях в 23-м туре Суперлиги-2025/2026

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над клубом «Зенит-Казань» в матче 23-го тура Суперлиги — 2025/2026. Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счётом 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13) в пользу хозяев.

После 23 игр «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 56 очками. Команда из Казани сохранила первое место (64 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).