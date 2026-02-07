Скидки
«Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в пяти партиях в 23-м туре Суперлиги-2025/2026

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над клубом «Зенит-Казань» в матче 23-го тура Суперлиги — 2025/2026. Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счётом 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13) в пользу хозяев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Феоктистов, Шелепа

После 23 игр «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 56 очками. Команда из Казани сохранила первое место (64 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Таблица мужской Суперлиги
Новости. Волейбол
