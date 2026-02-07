Скидки
«За такие слова ВФВ штрафует». Тренер «Горького» — о мотивации к победе после поражений

Комментарии

Старший тренер «Горького» Виктор Никоненко рассказал, какие слова использовал тренерский штаб клуба, чтобы после шести поражений подряд в январе команда смогла выиграть две последние игры в феврале. В рамках 23-го тура «Горький» одержал победу над «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (24:26, 25:18, 25:19, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
06 февраля 2026, пятница. 18:30 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область

«За такие слова ВФВ штрафует, поэтому их нельзя в эфире произносить, извините.

За счёт чего удалось победить? Стабильная, хорошая игра на подаче и очень уверенная на блоке. Где-то, наверное, по разбору сыграли правильно, ребята выполнили очень качественно все элементы, поэтому молодцы. И на приёме мы сегодня были уверены», – сказал Никоненко в послематчевом интервью пресс-службе Суперлиги.

