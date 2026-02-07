Либеро «Белогорья» — о состоянии в матче с «Оренбуржьем»: одни не могли, другие не хотели

Либеро «Белогорья» Валентин Голубев прокомментировал первую победу команды после трёх поражений подряд. В 23-м туре команда обыграла «Оренбуржье» со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:20).

«Сегодня была непростая игра. Наверное, всё-таки сказывается серия неудач у нас, и где-то потеряли какую-то уверенность. Но перебороли себя и в третьей партии показали, что более-менее находим свою игру, ротация состава происходит, тот, кто меньше играет, с чуть большим желанием выходит, и результат не заставил себя ждать.

Оренбург, в свою очередь, так сказать, простил нас в каких-то моментах. Они не упёрлись в нас, не усиливали подачу. Грубо говоря, одни не могли, другие не хотели – такая сегодня была игра», – приводит слова Голубева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.