Либеро «Белогорья» — о состоянии в матче с «Оренбуржьем»: одни не могли, другие не хотели

Либеро «Белогорья» Валентин Голубев прокомментировал первую победу команды после трёх поражений подряд. В 23-м туре команда обыграла «Оренбуржье» со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
06 февраля 2026, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Оренбуржье
Оренбург
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Давлетшин, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов

«Сегодня была непростая игра. Наверное, всё-таки сказывается серия неудач у нас, и где-то потеряли какую-то уверенность. Но перебороли себя и в третьей партии показали, что более-менее находим свою игру, ротация состава происходит, тот, кто меньше играет, с чуть большим желанием выходит, и результат не заставил себя ждать.

Оренбург, в свою очередь, так сказать, простил нас в каких-то моментах. Они не упёрлись в нас, не усиливали подачу. Грубо говоря, одни не могли, другие не хотели – такая сегодня была игра», – приводит слова Голубева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

