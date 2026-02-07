Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» всухую обыграло «Омичку» в 21-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» всухую обыграло «Омичку» в 21-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение клубу «Омичка» из Омской области в рамках 21-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
07 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 21-й тур:

  • «Динамо» Москва — «Омичка» Омская область — 3:0 (25:20, 25:22, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги
Таблица женской Суперлиги
Материалы по теме
Осечка фаворита. «Уралочка» смогла притормозить казанское «Динамо»
Осечка фаворита. «Уралочка» смогла притормозить казанское «Динамо»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android