Московское «Динамо» всухую обыграло «Омичку» в 21-м туре Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение клубу «Омичка» из Омской области в рамках 21-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:22).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 21-й тур:

«Динамо» Москва — «Омичка» Омская область — 3:0 (25:20, 25:22, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».