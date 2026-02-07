Скидки
Волейбол

Зоран Терзич объяснил, почему «Динамо-Ак Барс» проиграло «Уралочке-НТМК»



Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич объяснил, почему его команда уступила «Уралочке-НТМК» в 21-м туре женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:2 (25:23, 12:25, 25:21, 13:25, 15:13) в пользу команды из Свердловской области.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 21-й тур
06 февраля 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

«Мы играли против сильного соперника, который продолжает внушительную победную серию и по качеству игры точно нам не уступает. Сегодня мы заработали 88 очков, а «Уралочка» — 65. Мы набрали на 23 очка больше, но при этом проиграли матч. К сожалению, это случается с нами не впервые.

Когда ведём в счёте с отрывом в пять–шесть очков, проблем нет, команда играет очень хорошо. Но как только счёт становится равным после 15-го очка, появляется какой-то страх поражения. Психологически в этот момент просто перестают играть. Это очень тяжёлый компонент, который трудно поправить, но будем над этим работать.

Ничего страшного, что мы проиграли. Возможно, в какой-то степени поражение даже пойдёт нам на пользу, но надеюсь, эта неудача не помешает нам удержать первое место в таблице до конца регулярного чемпионата», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.


