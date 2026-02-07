«У нас девятый бюджет в лиге». Карполь — о давлении и результатах «Уралочки-НТМК»

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь рассказал, влияет ли на команду второе место в турнирной таблице.

«Сказал бы, что это вдохновляет. Мне часто задают вопрос про давление, но я отвечаю: «Его нет». Если бы до начала чемпионата вы спросили 10 человек, сможет ли эта молодая команда идти на втором месте, девять из них ответили бы, что это невозможно. У нас девятый бюджет в лиге — мы это подсчитывали.

То, что мы сейчас играем так успешно, — результат долгой совместной работы. Девочки давно играют вместе, они очень талантливы. Наша вечная проблема, что как только игроки вырастают, их разбирают другие клубы. Но сейчас команда наконец-то сыгралась.

Мы, наоборот, рады, что верили в этот успех, даже когда никто не ожидал от нас таких результатов. Наша игра доказывает, что можем показывать качественный, разнообразный и интересный волейбол. Это радует и нас, и болельщиков, и добавляет красоты всей лиге», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.