Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 7 февраля:

«Локомотив» Новосибирск – «Зенит» Казань — 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13).

«Динамо-Урал» Уфа – «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (19:25, 21:25, 22:25).

«Ярославич» Ярославль – «Кузбасс» Кемерово — 0:3 (23:25, 22:25, 19:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).