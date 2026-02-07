Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 7 февраля:

«Динамо-Метар» Челябинск – «Локомотив» Калининградская область — 2:3 (27:25, 27:25, 24:26, 20:25, 11:15).

«Динамо» Москва – «Омичка» Омская область — 3:0 (25:20, 25:22, 25:22).

«Тулица» Тульская область – «Минчанка» Минск — 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:21).

«Протон» Саратов – «Заречье-Одинцово» Московская область — 1:3 (22:25, 14:25, 27:25, 14:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».