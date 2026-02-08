Тренер «Зенита-Казань» — о поражении от «Локомотива»: даже лучше, что проиграли сейчас

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом». Встреча в Новосибирске завершилась со счётом 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13).

«Отличный, эмоциональный матч, в Новосибирске это всегда праздник волейбола. Всё решили мелочи.

Первые полторы партии мы сильно давили, было тяжело хозяевам. Но потом эта «заколдованная» подача Ильяса Куркаева, наверное, перевернула матч с точки зрения психологии. Игроки «Локомотива» поверили в себя, начали рисковать, начало получаться, долгие розыгрыши все забрали, а мы как будто остановились. С точки зрения победной серии, может, даже лучше, что проиграли сейчас, а не где-то потом», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.