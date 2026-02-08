Скидки
«Не могу быть счастливым на 100%». Николов — о победе «Локомотива» над «Зенитом-Казань»

Комментарии

Болгарский связующий «Локомотива» Симеон Николов оценил игру своей команды в победном матче с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13).

Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Феоктистов, Шелепа

«Рад, что сегодня смогли победить. Думаю, мы могли играть лучше – про себя точно могу так сказать. Не могу быть счастливым на 100%, от своей игры я хочу большего, сегодня не всё получалось.

Хорошо, что мы выиграли, не показывая свой лучший волейбол. Уверен, к плей-офф будем сильнее. Атмосфера – супер, одна из лучших, что я испытывал. Нас очень сложно будет победить дома при такой поддержке», – приводит слова Николова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
