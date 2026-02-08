«Не могу быть счастливым на 100%». Николов — о победе «Локомотива» над «Зенитом-Казань»

Болгарский связующий «Локомотива» Симеон Николов оценил игру своей команды в победном матче с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13).

«Рад, что сегодня смогли победить. Думаю, мы могли играть лучше – про себя точно могу так сказать. Не могу быть счастливым на 100%, от своей игры я хочу большего, сегодня не всё получалось.

Хорошо, что мы выиграли, не показывая свой лучший волейбол. Уверен, к плей-офф будем сильнее. Атмосфера – супер, одна из лучших, что я испытывал. Нас очень сложно будет победить дома при такой поддержке», – приводит слова Николова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.