Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, продолжится розыгрыш 22-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 9 февраля (время московское):

19:00. «Динамо» Краснодар – «Ленинградка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».