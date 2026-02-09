Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, продолжился розыгрыш 22-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 9 февраля:

«Динамо» Краснодар – «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:2 (25:20, 12:25, 30:28, 26:28, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».