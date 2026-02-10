Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, продолжится розыгрыш 24-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 10 февраля (время московское):

17:00. «Оренбуржье» Оренбург — «Зенит-Казань» Казань;

19:30. «Зенит» Санкт-Петербург — «Газпром-Югра» Сургут.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).