«Зенит-Казань» обыграл «Оренбуржье» в матче российской Суперлиги по волейболу
Волейболисты «Зенита-Казань» обыграли «Оренбуржье» в рамках 24-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:16).
Суперлига — предварительный этап (м) . 24-й тур
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Давлетшин, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 24-й тур:
«Зенит-Казань» Казань – «Оренбуржье» Оренбург — 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:16).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).
