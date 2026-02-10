«Зенит-Казань» обыграл «Оренбуржье» в матче российской Суперлиги по волейболу

Волейболисты «Зенита-Казань» обыграли «Оренбуржье» в рамках 24-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:16).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 24-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – «Оренбуржье» Оренбург — 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).