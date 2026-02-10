Скидки
«Зенит» без труда обыграл «Газпром-Югра» в матче чемпионата России по волейболу

Волейболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) обыграли «Газпром-Югра» из Сургута в рамках 24-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 24-й тур
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Демаков, Голованов, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 24-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:19, 25:18, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

