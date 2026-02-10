Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, продолжился розыгрыш 24-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 10 февраля:

«Оренбуржье» Оренбург — «Зенит-Казань» Казань — 1:3 (19:25, 25:21, 22:25, 16:25);

«Зенит» Санкт-Петербург — «Газпром-Югра» Сургут — 3:0 (25:19, 25:18, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).