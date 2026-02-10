Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, продолжился розыгрыш 22-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 10 февраля:

«Енисей» Красноярск — «Тулица» Тульская область — 0:3 (19:25, 21:25, 18:25);

«Локомотив» Калининградская область — «Протон» Саратов — 3:1 (18:25, 25:17, 25:21, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».