Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, продолжится розыгрыш 24-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 11 февраля (время московское):

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Динамо» Москва;

15:00. «Кузбасс» Кемерово — «Динамо-Урал» Уфа;

18:00. «Нова» Новокуйбышевск — «Горький» Нижний Новгород;

19:00. «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Енисей» Красноярск;

19:00. «Белогорье» Белгород — «Факел Ямал» Новый Уренгой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).