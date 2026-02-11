Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, продолжится розыгрыш 22-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 11 февраля (время московское):
16:00. «Омичка» Омская область — «Динамо-Ак Барс» Казань;
16:30. «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо-Метар» Челябинск;
18:00. «Минчанка» Минск — «Динамо» Москва.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».