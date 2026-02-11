Скидки
Новосибирский «Локомотив» уступил московскому «Динамо» в матче Суперлиги

Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска уступил московскому «Динамо» в матче 24-го тура Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей из Москвы (23:25, 25:18, 22:25, 18:25).

Суперлига — предварительный этап (м) . 24-й тур
11 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва

После 23 игр «Локомотив» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 56 очками. Московское «Динамо» находится на одну позицию выше, занимая третье место с 59 набранными очками.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Оренбуржье». «Динамо» сразится с нижегородским «Горьким».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

