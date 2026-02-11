Новосибирский «Локомотив» уступил московскому «Динамо» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска уступил московскому «Динамо» в матче 24-го тура Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей из Москвы (23:25, 25:18, 22:25, 18:25).

После 23 игр «Локомотив» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 56 очками. Московское «Динамо» находится на одну позицию выше, занимая третье место с 59 набранными очками.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Оренбуржье». «Динамо» сразится с нижегородским «Горьким».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).