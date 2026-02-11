Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 11 февраля
Сегодня, 11 февраля, продолжился розыгрыш 22-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.
Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 11 февраля:
- «Омичка» Омская область – «Динамо-Ак Барс» Казань – 0:3 (12:25, 15:25, 16:25);
- «Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Динамо-Метар» Челябинск – 3:2 (23:25, 25:23, 19:25, 25:16, 15:8);
- «Минчанка» Минск – «Динамо» Москва – 1:3 (18:25, 18:25, 25:17, 20:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».
Материалы по теме
Комментарии