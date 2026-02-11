Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, продолжился розыгрыш 24-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 11 февраля

«Локомотив» Новосибирск — «Динамо» Москва – 1:3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25);

«Кузбасс» Кемерово — «Динамо-Урал» Уфа – 0:3 (21:25, 15:25, 16:25);

«Нова» Новокуйбышевск — «Горький» Нижний Новгород – 3:1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:12);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Енисей» Красноярск – 3:2 (25:19, 22:25, 22:25, 25:22, 15:13);

«Белогорье» Белгород — «Факел Ямал» Новый Уренгой – 3:0 (28:26, 25:17, 28:26).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).