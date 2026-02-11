Скидки
Игорь Колодинский стал новый главным тренером «Белогорья»

42-летний Игорь Колодинский назначен новым главным тренером мужского волейбольного клуба «Белогорья». На этой должности он сменил Сергея Баранова, который стал главным тренером команды после неожиданной самовольной отставки румынского специалиста Георге Крецу.

Руководство клуба провело рокировку тренеров: Колодинский, который ранее работал на должности старшего тренера «Белогорья», переведён на должность главного, Баранов же стал старшим.

«Надеемся на победный дебют Игоря Георгиевича в новом статусе и желаем ему плодотворной и успешной работы в чемпионате», – сообщила пресс-служба команды.

Колодинский уже приступил к своей должности. 11 февраля в 24-туре мужской Суперлиги команда под его руководством одержала победу над «Факелом Ямал» со счётом 3:0.

