Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в рамках 24-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 24-й тур. Результаты матчей 12 февраля:

МГТУ (Москва) – «Ярославич» (Ярославль) – 2:3 (25:18, 22:25, 19:25, 25:20, 11:15).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», который занимает первую строчку в таблице чемпионата, имея 67 очков в активе. На втором месте идёт «Зенит» из Санкт-Петербурга (61 очко), замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (59 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).