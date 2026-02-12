Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, состоялся один матч в рамках 22-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 22-й тур. Результаты матчей 12 февраля:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) – 3:0 (33:31, 25:14, 25:16).

Лидером таблицы Суперлиги является казанское «Динамо-Ак Барс», в активе клуба 59 очков. На второй позиции идёт екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» (55 очков), замыкает тройку лидеров подмосковное «Заречье-Одинцово» (46 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».