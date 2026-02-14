Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 14 февраля (время московское):

15:00. «Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Локомотив» Калининградская область;

17:00. «Тулица» Тульская область – «Ленинградка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».