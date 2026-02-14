Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» в пяти партиях обыграла калининградский «Локомотив» в 23-м туре Суперлиги

«Уралочка-НТМК» в пяти партиях обыграла калининградский «Локомотив» в 23-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области нанесли поражение калининградскому «Локомотиву» в рамках 23-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 23-й тур
14 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 2
Локомотив К
Калининградская область
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Погорельченко

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 23-й тур:

  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Локомотив» (Калининград) - 3:2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Материалы по теме
Два мощных «центра» и ураган в доигровке. У кого главная роль в 22-м туре Суперлиги?
Рейтинг
Два мощных «центра» и ураган в доигровке. У кого главная роль в 22-м туре Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android