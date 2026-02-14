«Уралочка-НТМК» в пяти партиях обыграла калининградский «Локомотив» в 23-м туре Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области нанесли поражение калининградскому «Локомотиву» в рамках 23-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 23-й тур:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Локомотив» (Калининград) - 3:2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».