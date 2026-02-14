Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 14 февраля

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Локомотив» (Калининградская область) - 3:2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13).

«Тулица» (Тульская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (26:24, 25:21, 24:26, 21:25, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».