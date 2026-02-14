Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 14 февраля:

«Енисей» (Красноярск) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (15:25, 25:22, 25:20, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).