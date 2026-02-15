Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 15 февраля (время московское):

15:30. «Оренбуржье» Оренбург – «Локомотив» Новосибирск;

17:00. «Газпром-Югра» Сургут – «Кузбасс» Кемерово;

17:00. «Зенит-Казань» Казань – «Факел Ямал» Новый Уренгой;

17:30. «Горький» Нижний Новгород – «Динамо» Москва;

18:00. «Белогорье» Белгород – «Зенит» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).