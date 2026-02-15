Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Оренбуржье» в рамках матча Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Оренбуржье» в рамках матча Суперлиги
Комментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Оренбуржье» из Оренбурга в рамках 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 24:26, 25:14, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
07 января 2026, среда. 17:30 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Лапин, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Рябов, Дмитриев, Васни, Демирчов, Литвин, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Материалы по теме
Драка при галстуках. «Классика» российского волейбола осталась за Казанью
Драка при галстуках. «Классика» российского волейбола осталась за Казанью
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android