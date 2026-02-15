Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Оренбуржье» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Оренбуржье» из Оренбурга в рамках 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 24:26, 25:14, 25:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).