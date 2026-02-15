Скидки
«Зенит-Казань» обыграл «Факел Ямал» в матче российской Суперлиги по волейболу

Комментарии

Волейболисты «Зенита-Казань» обыграли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в рамках 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Факел Ямал
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Факел Ямал: Казаринов, Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Эннс, Пипуныров

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 25-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – «Факел» Новый Уренгой — 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Комментарии
