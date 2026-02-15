«Зенит-Казань» обыграл «Факел Ямал» в матче российской Суперлиги по волейболу

Волейболисты «Зенита-Казань» обыграли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в рамках 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 25-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).