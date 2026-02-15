Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, продолжился розыгрыш 23-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 15 февраля:

«Динамо-Метар» Челябинск – «Омичка» Омск — 3:2 (23:25, 25:26, 25:20, 25:16, 15:11).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».