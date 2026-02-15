Скидки
«Зенит» уверенно обыграл «Белогорье» в матче чемпионата России по волейболу

Комментарии

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:23) в пользу «Зенита».

Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 25-й тур:

«Белогорье» Белгород – «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (26:28, 19:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский клуб был сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3-0).

