«Зенит» уверенно обыграл «Белогорье» в матче чемпионата России по волейболу

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:23) в пользу «Зенита».

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 25-й тур:

«Белогорье» Белгород – «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (26:28, 19:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский клуб был сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3-0).