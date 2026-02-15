Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 15 февраля:

«Оренбуржье» Оренбург – «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25).

«Газпром-Югра» Сургут – «Кузбасс» Кемерово — 3:2 (25:17, 29:27, 25:27, 21:25, 15:11);

«Зенит-Казань» Казань – «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18);

«Горький» Нижний Новгород – «Динамо» Москва — 1:3 (25:22, 23:25, 18:25, 17:25);

«Белогорье» Белгород – «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (26:28, 19:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).