Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, продолжится розыгрыш 23-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 16 февраля (время московское):

19:00. «Динамо» Краснодар — «Заречье-Одинцово» Московская область.

19:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Минчанка» Минск.

19:00. «Динамо» Москва — «Енисей» Красноярск.

19:30. «Корабелка» Санкт-Петербург — «Протон» Саратов.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».