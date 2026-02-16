Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 16 февраля (время московское):

17:00. «Динамо-Урал» Уфа — «МГТУ» Москва.

18:30. «Ярославич» Ярославль — «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).