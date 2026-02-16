Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в рамках 25-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 25-й тур. Результаты матчей 16 февраля:

«Динамо-Урал» (Уфа) – МГТУ (Москва) – 3:0 (25:15, 25:22, 25:22);

«Ярославич» (Ярославль) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 1:3 (23:25, 22:25, 25:22, 22:25).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», который занимает первую строчку в таблице чемпионата с 70 очками в активе. На втором месте идёт «Зенит» из Санкт-Петербурга (64 очка), замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).